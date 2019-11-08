В наступному році місцеві бюджети мають зрости на 50%

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Реформа децентралізації дозволить залучити додаткові кошти на місця

Кабінет міністрів України очікує, що місцеві бюджети в 2020 році зростуть на 50%. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

За її словами, реформа децентралізації Кабміну дозволить залучити додаткові кошти на місця.

"Якщо ми говоримо про місцевих бюджетах. У наступному році вони зростуть майже на 50%. Це реформа, яка дає кошти безпосередньо на місця. Я думаю, що дуже багато побачимо позитивних зрушень на місцях", - заявила Маркарова.

Крім цього міністр зазначила, що після реформи місцевого самоврядування спостерігається позитивна динаміка приросту коштів.

"Що стосується розвитку регіонів. З децентралізацією регіони отримали дуже багато власних коштів. Ми бачимо, що з року в рік ці кошти ростуть дуже сильно", - додала Маркарова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України забезпечить субсидіями всіх громадян, хто буде потребувати пільги. За словами Маркарової, на цей опалювальний сезон була розширена субсидія для будинків сімейного типу.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів планує до 2020 зібрати понад 10 млрд грн додаткових податків. Повідомляється, що в проекті державного бюджету на 2020 року дохідна частина збільшена за рахунок збільшення плану зі збору податків.