Расширение НАТО в Украине поможет в борьбе с агрессией РФ, - вице-премьер

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Климпуш-Цинцадзе отметила, что пока в Украине не предусмотрено размещение военных других стран без наличия баз их дислоцирования

Размещение военных подразделений НАТО в Украине может быть перспективой в борьбе с агрессией РФ. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью Радио НВ.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что в настоящее время украинским законодательством не предусмотрено размещение военных подразделений дружественных по отношению к Украине стран без наличия баз их дислоцирования.

"Я совершенно не исключаю той возможности, что размещение подразделений без наличия баз, что не предусмотрено нашей Конституцией, наших союзников, очевидно, может быть перспективой (в борьбе с агрессией РФ, - ред.) для Украины", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео аннонсировал в ближайшем будущем совместные с НАТО дополнительные меры против России в связи с ее агрессией в отношении Украины.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен заявлял, что НАТО нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, чтобы не дать ВМФ России заблокировать Одессу.