Следующее заседание ВСК по делу Гандзюк состоится 4 января

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

На данный момент у ВСК нет информации об установлении следствием заказчиков нападения на Гандзюк

Следующее заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по расследованию нападений на активистов состоится на следующей неделе. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

"Следующее заседание состоится 4 января", - заявил Береза.

Он также отметил, что пока не имеет информации об установлении следствием заказчиков в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

"Если следствием будут выявлены все, кто заказал Екатерину Гандзюк и фактически следствие сможет поставить точку в этом вопросе - это будет очень хорошо. Но пока у меня нет информации, я не буду комментировать", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает фамилию того, кто заказал убийство Гандзюк, но эту фамилию назовут тогда, когда в наличии будет достаточно доказательств.

Как сообщалось, ВСК по делу Гандзюк намерена обратиться к президенту Украины относительно проведения безотлагательного приема с народными депутатами, которые входят в состав ВСК для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.