ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Наступне засідання ТСК у справі Гандзюк відбудеться 4 січня

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 12:30
Наступне засідання ТСК у справі Гандзюк відбудеться 4 січня
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Наразі у ТСК немає інформації про встановлення слідством замовників нападу на Гандзюк

Наступне засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради щодо розслідування нападів на активістів відбудеться наступного тижня. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова ТСК, народний депутат Борислав Береза.

"Наступне засідання відбудеться 4 січня", - заявив Береза.

Він також зазначив, що поки не має інформації про встановлення слідством замовників у справі нападу на активістку Катерину Гандзюк.

"Якщо слідством буде виявлено всіх, хто замовив Катерину Гандзюк і фактично слідство зможе поставити крапку в цьому питанні - це буде дуже гарно. Але поки в мене немає інформації, я не буду коментувати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що знає прізвище того, хто замовив вбивство Гандзюк, але це прізвище назвуть тоді, коли в наявності буде достатньо доказів.

Як повідомлялося, ТСК у справі Гандзюк має намір звернутися до президента України щодо проведення невідкладного прийому з народними депутатами, які входять до складу ТСК для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

У ДБР підтвердили отримання заяви щодо Луценка На Луценка подали заяву за розголошення відомостей у справі Гандзюк
Новини України ВСККатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся