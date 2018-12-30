Наступне засідання ТСК у справі Гандзюк відбудеться 4 січня

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Наразі у ТСК немає інформації про встановлення слідством замовників нападу на Гандзюк

Наступне засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради щодо розслідування нападів на активістів відбудеться наступного тижня. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова ТСК, народний депутат Борислав Береза.

"Наступне засідання відбудеться 4 січня", - заявив Береза.

Він також зазначив, що поки не має інформації про встановлення слідством замовників у справі нападу на активістку Катерину Гандзюк.

"Якщо слідством буде виявлено всіх, хто замовив Катерину Гандзюк і фактично слідство зможе поставити крапку в цьому питанні - це буде дуже гарно. Але поки в мене немає інформації, я не буду коментувати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що знає прізвище того, хто замовив вбивство Гандзюк, але це прізвище назвуть тоді, коли в наявності буде достатньо доказів.

Як повідомлялося, ТСК у справі Гандзюк має намір звернутися до президента України щодо проведення невідкладного прийому з народними депутатами, які входять до складу ТСК для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.