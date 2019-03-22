Следующее судебное заседание в Италии по делу Маркива отменили

В городе Павия на севере Италии 22 марта состоялось одиннадцатое заседание суда по обвинению нацгвардейца Виталия Маркива в причастности к гибели итальянского фоторепортера в Донбассе 24 мая 2014 года. Об этом сообщает РБК-Українна со ссылкой на "Радио Свобода".

Суд присяжных пытался выяснить достоверность так называемой "справки 9 свидетелей защиты". Этот документ, найденный следователями на пропагандистском сайте "Русская весна", ранее прокурор цитировал как официальную справку командование Нацгвардии Украины. Адвокаты защиты считают документ фейком.

Сегодня версию защиты подтвердила первый свидетель из Украины Наталья Чернолуцкая, руководитель юридической службы воинской части №3066 Национальной гвардии. По ее словам, во время внутреннего расследования выяснилось, что подобной справки в Нацгвардии не выдавали и ее нет в реестре документации.

По просьбе защиты судья отменила заседание, которое планировалось на 29 марта из-за неготовности украинских свидетелей-военных.

Защитники Маркива констатируют, что судебный процесс затягивается. Прокурор обвинения Андреа Дзанончелли, со своей стороны, считает упомянутых свидетелей неважными в течении процесса.

Очередное заседание суда состоится 12 апреля, когда будут слушать итальянских свидетелей защиты: эксперта по баллистике и бывшего посла Италии в Украине Фабрицио Романо. Обнародован также график дальнейших заседаний: 17 мая, 14 июня и 21 июня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 июля текущего года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккеллі и российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий у Слов'янская (Донецкая область).

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Маркив не мог быть причастным к гибели гражданина Италии Украина готова предоставить суду все документы по данному делу.