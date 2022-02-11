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Следующая встреча "нормандских" советников запланирована на март, - DPA

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Берлин, Пятница 11 февраля 2022 02:56
Следующая встреча "нормандских" советников запланирована на март, - DPA Фото: следующая встреча "нормандских" советников запланирована на март (elysee.fr)
Автор: Артур Родивилов

После почти десятичасовых переговоров "нормандских" советников в Берлине представители Германии и Франции заявили, что переговоры были "сложными". Еще одна встреча назначена на март.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Отмечается, что в ходе переговоров были четко "выработаны различные позиции и возможные решения".

После второй в этом году встречи "нормандских" советников представители Германии и Франции заявили, что все участники обязались придерживаться минских соглашений и "энергично работать над их полной реализацией".

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.

Глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Он также заявил, что встреча министров "норманской четверки" не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.

Глава ОП отметил, что без прекращения войны в Украине не может быть европейской безопасности.

Как сообщалось, Козак озвучил условие для следующей встречи "нормандских" советников. По его словам, переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ.

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