Необходимо говорить о гарантиях безопасности для Украины уже сегодня, - Ермак

Партнерам Киева необходимо обсуждать гарантии по безопасности для Украины уже сейчас. Все стороны должны быть в этом заинтересованы.

"Мы считаем, что нужно сделать все до, а не после того, что может произойти. Мы считаем, что нужно говорить о гарантиях безопасности Украины сегодня. Не нужно ничего ждать", - сказал Ермак.

Он отметил, что без прекращения войны в Украине не может быть европейской безопасности.

"И мы сегодня об этом четко и много раз говорили. Мы не можем сегодня говорить о безопасности в Европе без прекращения войны в центре Европы и без обеспечения реальной и эффективной безопасности Украины. Думаю, что все наши партнеры и все европейские партнеры заинтересованы в этом", - добавил Ермак.