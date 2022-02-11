ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Необходимо говорить о гарантиях безопасности для Украины уже сегодня, - Ермак

Новина українською →
Берлин, Пятница 11 февраля 2022 01:51
Необходимо говорить о гарантиях безопасности для Украины уже сегодня, - Ермак Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Партнерам Киева необходимо обсуждать гарантии по безопасности для Украины уже сейчас. Все стороны должны быть в этом заинтересованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Мы считаем, что нужно сделать все до, а не после того, что может произойти. Мы считаем, что нужно говорить о гарантиях безопасности Украины сегодня. Не нужно ничего ждать", - сказал Ермак.

Он отметил, что без прекращения войны в Украине не может быть европейской безопасности.

"И мы сегодня об этом четко и много раз говорили. Мы не можем сегодня говорить о безопасности в Европе без прекращения войны в центре Европы и без обеспечения реальной и эффективной безопасности Украины. Думаю, что все наши партнеры и все европейские партнеры заинтересованы в этом", - добавил Ермак.

Напомним, Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.

Глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Он также заявил, что встреча министров "норманской четверки" не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нормандский формат
NEWS
Нормандская встреча советников длится уже седьмой час. Брифинг Ермака перенесли
Нормандская встреча советников длится уже седьмой час. Брифинг Ермака перенесли
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины