Ермак: переговоры на уровне министров не обсуждаются, хотим встречи лидеров "Нормандии"

"О (встрече на уровне - ред.) министров мы даже не говорили. Происходит процесс. Все заинтересованы. Все говорят о том, что действительно нужно подготовить и сделать возможной встречу лидеров. Я не могу сказать конкретную дату. Мы точно встретимся политсоветниками, я думаю очень скоро, мы еще не определились где, но мы будем говорить", - сказал Ермак.

Он отметил, что "есть разногласия, позиции, которые нужно согласовать, но есть воля продолжать и договариваться".