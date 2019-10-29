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Следующая встреча контактной группы состоится 12 ноября

Новости » Политика    29.10.2019 - 17:35
Следующая встреча контактной группы состоится 12 ноября
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Дату следующего заседания ТКГ сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что следующая встреча состоится 12 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "БЕЛТА".

Также Сайдик сообщил, что на заседании ТКГ сегодня, 29 октября, участники политической рабочей группы обсуждили вопросы, связанные с реализацией "формулы Штайнмайера".

Напомним, представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в Минске согласовали дату разведения сил в Петровском. Однако он не уточнил точную дату.

Кроме того, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече "нормандской четверки". При этом она отметила, что по мнению Леонида Кучмы, на встрече возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

Добавим, что представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. По мнению Кучмы, для реализации мира на Донбассе необходима помощь иностранных лидеров.

Контактная группа согласовала дату разведения в Петровском Итоги работы ТКГ открыли путь к встрече в нормандском формате, - Олифер
Новости Украины Контактная группаМинск
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