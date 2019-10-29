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Наступна зустріч контактної групи відбудеться 12 листопада

Новини » Політика    29.10.2019 - 17:35
Наступна зустріч контактної групи відбудеться 12 листопада
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

Дату наступного засідання ТКГ повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик

Спеціальний представник ОБСЄ Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдик повідомив, що наступна зустріч відбудеться 12 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "БЕЛТА".

Також Сайдик повідомив, що на засіданні ТКГ сьогодні, 29 жовтня, учасники політичної робочої групи обсуждили питання, пов'язані з реалізацією "формули Штайнмайера".

Нагадаємо, представник Російської Федерації в контактній групі Борис Гризлов заявив, що в Мінську погодили дату розведення сил в Петровському. Однак він не уточнив точну дату.

Крім того, прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі "нормандської четвірки". При цьому вона зазначила, що на думку Леоніда Кучми, на зустрічі можливо погодження дорожньої карти досягнення миру в Україні.

Додамо, що представник країни в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою світу. На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів.

Контактна група погодила дату розведення в Петрівському Підсумки роботи ТКГ відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі, - Оліфер
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