Следующая трехсторонняя встреча по транзиту газа пройдет в течение октября

Встречи будут проходить примерно один раз в шесть-восемь недель

Следующая трехсторонняя министерская встреча с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в течение октября. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шевчович, передает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

17 июля было принято решение, что на данный момент все три стороны уполномочат экспертов высокого уровня работать над четырьмя направлениями:

Газовые потребности Европейского Союза; То, как применение права ЕС в Украине будет влиять на будущий транзитный контракт; Сертифицированный оператор газотранспортной системы; Тарифы.

Отмечается, что они должны встретиться в середине сентября.

"Это заложит основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне, которая должна состояться в течение октября. Это является свидетельством того, что частота наших встреч составит примерно один раз в шесть-восемь недель", - сообщил Шевчович.

Напомним, 16 июля пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и не должен угрожать статусу Украины, как транзитного государства.