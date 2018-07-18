Наступна тристороння зустріч щодо транзиту газу відбудеться протягом жовтня

Зустрічі відбуватимуться приблизно один раз на шість-вісім тижнів

Наступна тристороння міністерська зустріч з Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу до Європи відбудеться протягом жовтня. Про це повідомив віце-президент Європейської комісії з енергетичного союзу Марош Шевчович, передає прес-служба представництва Європейського Союзу в Україні.

17 липня було ухвалено, що наразі усі три сторони уповноважать експертів високого рівня працювати над чотирма напрямами:

Газові потреби Європейського Союзу; Те, як застосування права ЄС в Україні впливатиме на майбутній транзитний контракт; Сертифікований оператор газотранспортної системи; Тарифи.

Зазначається, що вони мають зустрітися в середині вересня.

"Це закладе основи наступної тристоронньої зустрічі на політичному рівні, яка має відбутися протягом жовтня. Це є свідченням того, що частота наших зустрічей становитиме приблизно один раз на шість-вісім тижнів", - повідомив Шевчович.

Нагадаємо, 16 липня речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що газогін "Північний потік-2" є економічним проектом та не має загрожувати статусу України, як транзитної держави.