"Северный поток-2" не должен угрожать транзитному статусу Украины, - Зайберт

По словам представителя правительства Германии, новый газопровод является "прежде всего экономическим проектом"

Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и не должен угрожать статусу Украины, как транзитного государства. Об этом в понедельник, 16 июля, заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.

По его словам, новый газопровод является "прежде всего экономическим проектом".

Зайберт отметил, что Германия хочет, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась страной транзита российского газа.

Напомним, 11 июля Трамп заявил, что Германия "полностью под контролем" и "в плену у России" в вопросе проекта газопровода.

Трамп отметил, что США тратят ресурсы на защиту Германии, в то время как европейская страна заключает энергетическую сделку с РФ.

Президент США, вероятно, имел в виду газопровод "Северный поток-2", который может удвоить объем газа, который Россия поставляет напрямую в Германию, минуя транзитные страны, такие как Украина. Против проекта выступили США и некоторые члены ЕС.