"Северный поток-2" не должен угрожать транзитному статусу Украины, - Зайберт
По словам представителя правительства Германии, новый газопровод является "прежде всего экономическим проектом"
Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и не должен угрожать статусу Украины, как транзитного государства. Об этом в понедельник, 16 июля, заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.
По его словам, новый газопровод является "прежде всего экономическим проектом".
Зайберт отметил, что Германия хочет, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась страной транзита российского газа.
Напомним, 11 июля Трамп заявил, что Германия "полностью под контролем" и "в плену у России" в вопросе проекта газопровода.
Трамп отметил, что США тратят ресурсы на защиту Германии, в то время как европейская страна заключает энергетическую сделку с РФ.
Президент США, вероятно, имел в виду газопровод "Северный поток-2", который может удвоить объем газа, который Россия поставляет напрямую в Германию, минуя транзитные страны, такие как Украина. Против проекта выступили США и некоторые члены ЕС.