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Не слід остерігатися продовження військових навчань у Білорусі, - Буданов

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Субота 23 липня 2022 07:10
Не слід остерігатися продовження військових навчань у Білорусі, - Буданов Фото: Начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кирило Буданов переконаний, що українцям не варто переживати через продовження військових навчань у Білорусі. Оскільки там відбуваються "абсолютно стабільні дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони в ефірі національного телемарафону.

"Ми все відстежуємо і знаємо. Не слід демонізувати ситуацію з Білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти", - наголосив Буданов

Він зазначив, що Білорусь "мала атакувати" Україну за цей час десь, мабуть, п'ять разів, "якщо слідкувати за усім цим мотлохом, який вкидається через ЗМІ".

"Я вам ще раз кажу. Нічого зараз там не буде", - додав начальник ГУР.

Нагадаємо, Білорусь неодноразово продовжувала військові навчання поблизу українського кордону. Від 29 квітня це сталося вже 13 разів, наразі дата закінчення відпрацювань - 31 липня.

Своєю чергою ЗСУ та ДПСУ продовжують укріплювати оборону на півночі та мінують прикордонні ділянки. В Офісі президента запевнили, що готові до можливого нападу і попередять про нього завчасно.

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Білорусь КИрило Буданов Війна Росії проти України
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