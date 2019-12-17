Следствие установило организатора покушения на депутата Соболева

Прокуратура города Киева заявила, что установила личность, которая, по версии следствия, организовала заказное убийство депутата Вячеслава Соболева в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.



Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.



Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов, на что последний согласился.



Для реализации плана организатор предоставил стрельцу информацию о потерпевшем, образе его жизни, адреса проживания, работы, а также снабдил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции относительно организации преступления мужчина предоставлял исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.



В это время, по версии следствия, исполнитель совместно с соучастником самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.



На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15, п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Ранее Соболев назвал 7 фамилий вероятных заказчиков покушения на него.

Напомним, покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.