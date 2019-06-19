ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Слідство звинуватить у катастрофі МН17 найвище керівництво Росії, - Луценко

Новини » Політика    19.06.2019 - 17:07
Слідство звинуватить у катастрофі МН17 найвище керівництво Росії, - Луценко
Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Раніше слідчі назвали імена 4 підозрюваних у справі

Міжнародна слідча комісія (JIT) наступними підозрюваними у причетності до збиття літака рейсу МН17 назве найвище керівництво Росії. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценка, передає РБК-Україна.

Після прес-конференції представників JIT в Утрехті (Нідерланди) Луценко заявив, що далі слідчі звинуватять у причетності до катастрофи МН17 найвище військове та політичне керівництво Росії.

"З оприлюднених сьогодні розмов між підозрюваними стає зрозуміло, що наступними підозрюваними будуть особи від солдатів, полковників, генералів, до найвищого військового і політичного керівництва Російської Федерації", - наголосив генпрокурор.

Відео: брифінг генерального прокурора Юрія Луценка (ГПУ)

Нагадаємо, у середу, 19 червня, JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" - громадянин України Леонід Харченко.

Крім того, сьогодні була призначена дата суду над підозрюваними у катастрофі. Суд відбудеться 9 березня 2020 року у Нідерландах. В поліції заявили, що на арешт чотирьох підозрюваних будуть видані міжнародні ордери.

Катастрофа MH17: в даних слідства фігурує Аксьонов Підозрювані в катастрофі MH17 навряд чи постануть перед судом, - JIT
Новини України Юрій ЛуценкоследствиеMH17МН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся