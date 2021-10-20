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Следствие "красной" зоны: названа причина сбоя в "Дие"

Автор: Владислав Красинский

В работе приложения и портала "Дия" сегодня наблюдается сбой. Проблемы стали следствием перехода областей Украины в "красную" зону карантина.

Об этом РБК-Украина сообщили в команде "Дия".

"В связи с ухудшением ситуации и переходом пяти областей в "красную" зону увеличилась нагрузка на реестры, как следствие - сервисы в приложении могут работать медленно. В том числе и СOVID-сертификаты. Команда Минцифры работает, чтобы как можно быстрее расширить мощности сервисов", - пояснили в команде "Дия".

Вероятно, это связано с тем, что выросли темпы вакцинации в "красной" зоне карантина. Жители этих областей начали массово записываться на прививки, чтобы получить в результате сертификат о вакцинации, который освобождает от большинства карантинных ограничений.

"Во всех аэропортах Украины работают представители Минцифры, которые помогут в решении вопросов касательно COVID-сертификатов", - сказали РБК-Украина в команде "Дия".

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сертификат вакцинацииДияМинистерство цифровой трансформации