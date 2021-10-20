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В "Дие" произошел сбой: что происходит

Новина українською →
Украина, Среда 20 октября 2021 11:32
В "Дие" произошел сбой: что происходит Фото: в "Дие" произошел сбой (diia.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 октября в работе онлайн-сервиса государственных услуг для граждан "Дия" произошел сбой. Возникает проблема с входом в один из разделов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, пользователи не могут войти в раздел "Дия. Услуги", при его загрузке отображается сообщение: "К сожалению, произошла ошибка".

Отметим, что именно через этот раздел граждане могут сгенерировать COVID-сертификаты.

Однако, несмотря на сбой, украинцы которые уже сгенерировали данные сертификаты, могут воспользоваться ими в приложении.

Вместе с тем, некоторые пользователи имеют возможность войти в "Дия. Услуги", однако попытки загрузки раздела "COVID-сертификаты" пока безрезультативны.

Фото: в "Дие" произошел сбой (РБК-Украина)

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