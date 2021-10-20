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Наслідок "червоної" зони: названа причина збою в "Дії"

Автор: Владислав Красінський

У роботі застосунку та порталу "Дія" сьогодні спостерігається збій. Проблеми стали наслідком переходу областей України до "червоної" зони карантину.

Про це РБК-Україна повідомили в команді "Дія".

"У зв’язку з погіршенням ковідної ситуації та переходом п’яти областей у "червону" зону збільшилось навантаження на реєстри, як наслідок - сервіси в застосунку можуть працювати повільно. У тому числі й СOVID-сертифікати. Команда Мінцифри працює, щоб якомога швидше розширити потужності сервісів", - пояснили в команді "Дія".

Ймовірно, це пов'язано з тим, що виросли темпи вакцинації в "червоній" зоні карантину. Жителі цих областей почали масово записуватися на щеплення, щоб отримати в результаті сертифікат про вакцинацію, який звільняє від більшості карантинних обмежень.

"У всіх аеропортах України працюють представники Мінцифри, які допоможуть у вирішенні питань щодо COVID-сертифікатів", - сказали РБК-Україна в команді "Дія".

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