Слідство по катастрофі МН17 попросить Росію видати організаторів

Фото: Фред Вестербеке (GettyImages)

Організатори катастрофи будуть допитані як свідки

Нідерланди звернуться до Російської Федерації з проханням видати підозрюваних в організації катастрофи рейсу MH17, щоб допитати їх. Про це заявив головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, передає NOS.

Крім того, за його словами, буде формальне звернення до України, щоб допитати українського підозрюваного.

У той же час, заявив прокурор, поки мова не йде про екстрадицію, оскільки це заборонено законодавством Росії та України.

Вестербеке зазначив, що є ймовірність, що підозрювані хотіли збити військовий літак. "Навіть якщо це був первісний план, ми вважаємо їх відповідальними за знищення MH17", - сказав він.

За його словами, хоча підозрювані самі не натиснули кнопку, це не має значення для судової влади, оскільки організатори так само підлягають покаранню, як і фактичні виконавці злочину.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 червня Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році. Зокрема, підозрюються глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. У результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.