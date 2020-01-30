Следствие по делу украинских моряков в России отложили на неопределенный срок

Следователи ФСБ России на неограниченный срок приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом российским СМИ сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, такое решение следствием было принято в связи с тем, что моряки находятся на Украине и им не рекомендуется пребывание на территории России.

"Производство по делу приостановлено на неограниченный срок. Приостановка следствия связана с тем, что местонахождение обвиняемых известно, однако у следствия отсутствует возможность обеспечить участие в деле всех 24 моряков... Но это не означает, что моряки скрываются", - сказал он.

Полозов отметил, что моряки остаются в статусе обвиняемых, потенциально их могут объявить в розыск если будут находиться за пределами своей страны.

"Такой спящий режим нас не устраивает, поэтому мы обжалуем данное постановление", - резюмировал Полозов.

Напомним, в конце ноября 2019 в РФ продлили срок расследования по делу украинских моряков до 25 января 2020 года. При этом следственные действия не были запланированы.

Отметим, в ходе обмена пленными в сентябре 2019 года Россия передала моряков, которых годом ранее захватила в Керченском проливе якобы за нарушение границы. Захваченные в ходе того же инцидента корабли были освобождены в ноябре 2019 года. Позже стало известно, что Россия запретила въезд в страну освобожденным морякам.