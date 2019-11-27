В России продлили следственные действия по делу украинских моряков

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Следственные действия продлили до 25 января 2020 года

В России продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков еще на 2 месяца, до 25 января 2020 года. Об этом адвокат Николай Полозов написал в Facebook.

Адвокат отметил, что за этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия, - ред.), а также допросить какого-то свидетеля.

"После чего уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ", - написал он.

Полозов добавил, что в отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись.

Напомним, 20 ноября корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись в Украину после годичного плена. Как заявлял командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, корабли вернули в плачевном состоянии и без оборудования.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть оборудование, а у Путина сегодня заявили о переговорах.