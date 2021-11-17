Следствие по делу Майдана завершено. Почему это важно и что будет дальше

Уголовное производство, касающееся массовых убийств на улице Институтской, прокуратура открыла еще в феврале 2014 года. Все последующие года оно находилось в "подвешенном состоянии".

В первую очередь, из-за того, что все основные фигуранты дела во главе с экс-президентом Виктором Януковичем сбежали в Россию и не изъявляли желания сотрудничать со следствием. Также усложняли дело многочисленные экспертизы, большое количество пострадавших и свидетелей, пертурбации в украинской правоохранительной системе и проблемы заочного судопроизводства.

Последнюю проблему удалось решить только в апреле текущего года. Верховная рада разрешил заочно судить даже тех подозреваемых, кто не объявлен в международный розыск Интерпола. Это "развязало руки" украинским правоохранителям.

Следует отметить, что организация международной полиции принципиально отказывается объявлять в розыск украинских экс-чиновников. Объясняет она это тем, что не уполномочена вмешиваться в "политические дела".

Десятка подозреваемых

Следствие, которое вели специальные "майдановские" департаменты Генпрокуратуры и Госбюро расследований, установило, что расстрелы протестующих на Майдане 18-20 февраля 2014 года организовали 10 высших государственных чиновников и правоохранителей.

Это Виктор Янукович, бывший министр обороны Павел Лебедев, министр внутренних дел Виталий Захарченко, его зам по общественной безопасности Виталий Ратушняк, начальник управления милиции в Киеве Валерий Мазан, его заместитель по общественной безопасности Петр Федчук, командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк, командир полка "Беркут" Сергей Кусюк, а также глава СБУ Александр Якименко и его зампред Владимир Тоцкий.

Все они скрываются в России, а Кусюк и Федчук и вовсе устроились работать в российскую милицию и продолжают разгонять митинги несогласных, но уже в Москве.

"Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части города Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", - установило следствие.

Всем фигурантам заочно предъявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе "умышленное убийство" и "совершение террористических актов". Им грозит пожизненное заключение.

Уголовное дело насчитывает 1019 эпизодов преступных действий, которые расписаны в 1500 томах. Прокуроры и следователи провели более 4500 допросов, около 1000 следственных экспериментов, а также более 3500 судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз.

Более того, следствие видит в этом деле и "российский след". Так, по данным правоохранителей Янукович в момент противостояния на Майдане 11 раз звонил российскому президенту Владимиру Путину. Также постоянно на связи с российскими коллегами во время протестов в Киеве были экс-глава МВД Захарченко и бывший председатель СБУ Якименко.

"Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно. И совсем неслучайно РФ их оберегает", - отметила генпрокурора Ирина Венедиктова.

Что дальше

После ознакомления защиты Януковича с материалами дела его направят в суд. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк уже отметил, что защита ждет с нетерпением этого момента, чтобы разбить обвинения прокуратуры.

"Открытое рассмотрение (в суде, - ред.) дела Майдана позволит обществу самостоятельно дать оценку лживым, политическим обвинениям в адрес президента Виктора Януковича", - написал он в Facebook.

Адвокат также намекает, что никакого приказа Януковича "о расстреле Майдана" нет и следствие не может его предъявить. Прокуратура в свою очередь говорит, что пробовала экстрадировать Януковича из РФ или получить показания от него, но всякий раз получала отказ.

Дело в отношении экс-президента важно тем, что ставит точку в дискуссиях о виновниках и организаторах расстрелов протестующих в феврале 2014 года. Вероятных исполнителей этого преступления - двух бойцов из спецподразделения "Беркут" и двух - из "Омеги" - уже судят очно в киевских судах. Приговор по "беркутовцам" сторона обвинения ожидает уже в первой половине следующего года.

Заочное судебное разбирательство в отношении вероятных организаторов этого преступления позволит расставить все точки над "і" в этой истории. А также даст пострадавшим возможность получить сатисфакцию.

"Это возможность возместить ущерб за счет арестованного имущества обвиняемых на миллиарды гривен. А главное - предотвращение дальнейших манипуляций по теме Майдана, кто убил участников акций протеста, кем это было организовано и не было ли это "государственным переворотом", как у нас в стране политики любят по этому поводу выступать", - сказал руководитель департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской.

Впрочем, учитывая дефицит судей в стране и их загруженность, рассчитывать на быстрый приговор в деле Януковича и его соратников не приходится. Это проект скорее на ближайшее десятилетие.