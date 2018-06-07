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Следствие по делу Добкина будет завершено в ближайшее время, - Луценко

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 16:14
Фото: Михаил Добкин (УНИАН)
Фото: Михаил Добкин (УНИАН)

Добкин является фигурантом дела о завладении 78 га земельных участков в Харькове стоимостью более 220 млн гривен

Следствие по делу нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина будет завершено в ближайшее время. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе заседания регламентного комитета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"В ближайшее время следствие (по делу Добкина, - ред.) будет завершено и начнется ознакомление с материалами следствия", - сообщил он.

Напомним, в июле 2017 года, Верховная пада Украины поддержал представление генерального прокурора на задержание Добкина, после этого ему было вручено подозрение.

По словам Луценко, в действиях депутата усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова стоимостью более 220 млн гривен.

В июле прошлого года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен для Добкина. Залог был внесен.

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Теги публикации: Юрий Луценко, Добкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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