Следствие по делу Добкина будет завершено в ближайшее время, - Луценко

Добкин является фигурантом дела о завладении 78 га земельных участков в Харькове стоимостью более 220 млн гривен

Следствие по делу нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина будет завершено в ближайшее время. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе заседания регламентного комитета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"В ближайшее время следствие (по делу Добкина, - ред.) будет завершено и начнется ознакомление с материалами следствия", - сообщил он.

Напомним, в июле 2017 года, Верховная пада Украины поддержал представление генерального прокурора на задержание Добкина, после этого ему было вручено подозрение.

По словам Луценко, в действиях депутата усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова стоимостью более 220 млн гривен.

В июле прошлого года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен для Добкина. Залог был внесен.