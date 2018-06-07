Слідство у справі Добкіна буде завершено найближчим часом, - Луценко

Добкін є фігурантом справи про заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова вартістю понад 220 млн гривень

Слідство у справі нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна буде завершено найближчим часом. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко у ході засідання регламентного комітету парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"У найближчий час слідство (у справі Добкіна, - ред.) буде завершено і почнеться ознайомлення з матеріалами слідства", - повідомив він.

Нагадаємо, у липні 2017 року, Верховна пада України підтримала подання генерального прокурора на затримання Добкіна, після цього йому було вручено підозру.

За словами Луценка, в діях нардепа вбачаються ознаки навмисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова вартістю понад 220 млн гривень.

У липні минулого року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн гривень для Добкіна. Заставу було внесено.