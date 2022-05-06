Следствие боевых действий. Названа причина перебоев со связью в Херсоне и Николаеве

Пользователи lifecell и Vodafone пожаловались на проблемы с мобильной связью в Херсоне и Николаевской области. Как выяснилось, российские оккупанты повредили оборудование операторов в этих регионах.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба lifecell.
"Причина отсутствия связи - повреждение волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Сейчас в зоне повреждения оптико-волоконных линий продолжаются активные боевые действия", - заявили в пресс-службе lifecell.
Мобильный оператор обещает как можно быстрее восстановить связь, когда доступ ремонтных бригад к оборудованию станет возможным.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области и Херсоне начались проблемы с мобильной связью у пользователей lifecell и Vodafone.
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