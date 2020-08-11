Следственный комитет Беларуси призывает граждан быть благоразумными

Следственный комитет обратился к белорусам
Следственный комитет Беларуси обратился к гражданам с призывом задуматься о последствиях протестных действий. Он просит белорусов быть благоразумными.
Об этом он заявил на своем Telegram-канале.
В СК Беларуси заявили, что "за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность".
"Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков", - говоритя в сообщении.
Напомним, в Беларуси уже третий день продолжаются акции протеста. Протестующие считают победу Александра Лукашенко на выборах нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.
В ходе протестов силовики заявили о гибели протестующего в Минске.
Тем временем, Украина, Литва и Польша сделали совместное заявление о ситуации в Беларуси.
Также РБК-Украина писало, что главный конкурент действующей власти на выборах Светлана Тихановская покинула Беларусь, она сейчас находится в Литве.