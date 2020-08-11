ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Следственный комитет Беларуси призывает граждан быть благоразумными

Минск, Вторник 11 августа 2020 09:57
Следственный комитет Беларуси призывает граждан быть благоразумными
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Следственный комитет обратился к белорусам

Следственный комитет Беларуси обратился к гражданам с призывом задуматься о последствиях протестных действий. Он просит белорусов быть благоразумными.

Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

В СК Беларуси заявили, что "за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность".

"Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков", - говоритя в сообщении.

Напомним, в Беларуси уже третий день продолжаются акции протеста. Протестующие считают победу Александра Лукашенко на выборах нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.

В ходе протестов силовики заявили о гибели протестующего в Минске.

Тем временем, Украина, Литва и Польша сделали совместное заявление о ситуации в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что главный конкурент действующей власти на выборах Светлана Тихановская покинула Беларусь, она сейчас находится в Литве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь