Следственный комитет Беларуси призывает граждан быть благоразумными

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Следственный комитет обратился к белорусам

Следственный комитет Беларуси обратился к гражданам с призывом задуматься о последствиях протестных действий. Он просит белорусов быть благоразумными.

Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

В СК Беларуси заявили, что "за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность".

"Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков", - говоритя в сообщении.

Напомним, в Беларуси уже третий день продолжаются акции протеста. Протестующие считают победу Александра Лукашенко на выборах нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.

В ходе протестов силовики заявили о гибели протестующего в Минске.

Тем временем, Украина, Литва и Польша сделали совместное заявление о ситуации в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что главный конкурент действующей власти на выборах Светлана Тихановская покинула Беларусь, она сейчас находится в Литве.