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Слідчий комітет Білорусі закликає громадян бути розсудливими

Мінськ, Вівторок 11 серпня 2020 09:57
Слідчий комітет Білорусі закликає громадян бути розсудливими
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Слідчий комітет звернувся до білорусів

Слідчий комітет Білорусі звернувся до громадян із закликом замислитися про наслідки протестних дій. Він просить білорусів бути розсудливими.

Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

В СК Білорусі заявили, що "за подібні протиправні дії неодмінно настане кримінальна відповідальність".

"Не піддавайтеся на провокації організаторів заворушень", - говоритя в повідомленні.

Нагадаємо, в Білорусі вже третій день тривають акції протесту. Протестувальники вважають перемогу Олександра Лукашенка на виборах нечесною і вимагають оголошення справжніх результатів голосування.

В ході протестів силовики заявили про загибель протестувальника в Мінську.

Тим часом, Україна, Литва і Польща зробили спільну заяву про ситуацію в Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що головний конкурент діючої влади на виборах Світлана Тіхановська покинула Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.

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