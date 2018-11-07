В Киеве демонтируют мемориал Героям Небесной сотни

Фото: демонтаж мемориала Героям Небесной (РБК-Украина)

Демонтаж происходит для проведения следственных экспериментов

В Киеве специальные службы начали демонтаж мемориала Героям Небесной сотни. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Демонтаж происходит для проведения следственных экспериментов управлением специальных расследований.

Фото (РБК-Украина)

Напомним, в июне сообщалось, что мемориальный памятник Героям Небесной сотни, который сделали участники Революции Достоинства на месте кровавого расстрела протестующих на улице Институтской, планируют временно перенести для завершения следственных экспериментов.

В ГПУ рассказали, что Печерский районный суд города Киева отказался арестовать участок и запретить строительство на аллее Героев Небесной сотни для проведения следственного эксперимента. Ранее ГПУ обратилась в суд с просьбой наложить арест на участок на аллее Героев Небесной сотни в столице.

Отметим, по словам начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, семьи героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.