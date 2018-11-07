ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве демонтируют мемориал Героям Небесной сотни

Новости » Общество    07.11.2018 - 14:36
Фото: демонтаж мемориала Героям Небесной (РБК-Украина)
Фото: демонтаж мемориала Героям Небесной (РБК-Украина)

Демонтаж происходит для проведения следственных экспериментов

В Киеве специальные службы начали демонтаж мемориала Героям Небесной сотни. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Демонтаж происходит для проведения следственных экспериментов управлением специальных расследований.

 

Фото (РБК-Украина)

Напомним, в июне сообщалось, что мемориальный памятник Героям Небесной сотни, который сделали участники Революции Достоинства на месте кровавого расстрела протестующих на улице Институтской, планируют временно перенести для завершения следственных экспериментов.

В ГПУ рассказали, что Печерский районный суд города Киева отказался арестовать участок и запретить строительство на аллее Героев Небесной сотни для проведения следственного эксперимента. Ранее ГПУ обратилась в суд с просьбой наложить арест на участок на аллее Героев Небесной сотни в столице.

Отметим, по словам начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, семьи героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана. 

Цены на АЗС в Киеве незначительно снизились Словенская авиакомпания прекращает полеты в Киев
Новости Украины КиевНебесная сотня
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь