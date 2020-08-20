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В Литве встревожены возможным отравлением Навального

Четверг 20 августа 2020 10:22
В Литве встревожены возможным отравлением Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)
Автор: Андрей Козловский

Там призывают привлечь к ответственности всех виновных до этого преступления в случае подтверждения

Сегодня, 20 августа, глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность относительно возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он призывает привлечь к ответственности всех виновных до этого преступления в случае подтверждения.

Об этом Линас Линкявичюс написал в своем Twitter.

"Очень тревожные сообщения о вероятном токсическое отравление лидера российской оппозиции Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность. Внимательно слежу за ситуацией, бажаюю ему сил и скорейшего выздоровления", - написал Линкявичюс.

Напомним, утром 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в РФ открыли уголовное дело против Навального.

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