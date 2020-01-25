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Следователи Госдепа США допросили сотни сотрудников посольства в Украине

Новости » Политика     25.01.2020 - 23:57
Следователи Госдепа США допросили сотни сотрудников посольства в Украине
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Допросы проводили в среду и четверг

Следователи Госдепартамента США в течение текущей недели опросили сотни сотрудников посольства США в Украине в контексте расследование предполагаемого слежки за экс-послом Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BuzzFeed News.

Сотрудники Службы дипломатической безопасности (DSS), отдела охраны правопорядка и безопасности Госдепартамента провели допросы в среду и четверг. Издание пишет, что DSS координирует свои действия с украинскими властями, которые начали собственное расследование по этому делу 16 января.

Один из источников рассказал, что сотрудники посольства США были напуганы неожиданным появлением следователей. Точно не известно, сколько сотрудников посольства допросили, однако там работает более 300 человек.

По словам одного из источников, всем дипломатам и сотрудникам посольства было открыто сказано не говорить с прессой на эту тему.

РБК-Украина писало, что в сеть выложили аудио на котором слышно, как будто президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили.

Напомним, ранее Палата представителей обнародовала новые документы от бизнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руди Джулиани, которые подтверждают информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкимари йованович
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