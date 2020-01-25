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Слідчі Держдепу США допитали сотні співробітників посольства в Україні

Новини » Політика     25.01.2020 - 23:57
Слідчі Держдепу США допитали сотні співробітників посольства в Україні
Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Допити проводили в середу та четвер

Слідчі Держдепартаменту США протягом поточного тижня опитали сотні співробітників посольства США в Україні в контексті розслідування ймовірного стеження за екс-послом Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BuzzFeed News.

Співробітники Служби дипломатичної безпеки (DSS), відділу охорони правопорядку та безпеки Держдепартаменту провели допити у середу та четвер. Видання пише, що DSS координує свої дії з українською владою, які почали власне розслідування по цій справі 16 січня.

Одне з джерел розповіло, що співробітники посольства США були налякані несподіваною появою слідчих. Точно не відомо, скількох співробітників посольства допитали, однак там працює понад 300 осіб.

За словами одного з джерел, всім дипломатам і співробітникам посольства було відкрито сказано не говорити з пресою на цю тему.

РБК-Україна писало, що в мережу виклали аудіо на якому чутно, як ніби-то президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб посла в Україні Марі Йованович звільнили.

Нагадаємо, раніше Палата представників оприлюднила нові документи від бізнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руді Джуліані, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

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Новини України Сполучені Штати Америкимари йованович
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