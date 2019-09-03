Следователи по делу МН17 планируют допросить Цемаха

Следователи из Нидерландов, которые расследуют катастрофу пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят допросить Владимира Цемаха, который находится под стражей в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам представителя следственной группы Брехтье ван де Мосдейк, прокуратура Нидерландов заинтересована в том, чтобы допросить его.

"Если его (Цемаха - ред.) обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", - отметил спикер.

Также он отметил, что нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине и в дальнейшем, чтобы быть "доступным для следствия", и ему можно было бы стоять "дополнительные вопросы".

Отметим, 17 июля 2014 года рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы. В результате катастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября суд продлил арест бывшему "начальнику ПВО" боевиков "ДНР" Владимиру Цемаху - свидетелю по делу о крушении самолета рейса МН17.

Кроме того, в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.