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Следом за Цукербергом. Microsoft ужесточила правила в метавсленной

Автор: Сергей Пышкин

AltspaceVR решила ужесточить правила поведения в виртуальной реальности. Это необходимо якобы для безопасности пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу AltspaceVR.

AltspaceVR удалила из виртуальной реальности социальные центры "Новости" и "У костра".

Более того, границы личного пространства также стали автоматически включены для аватаров, а присоединившихся к мероприятиям пользователей будет автоматически заглушать.

В ближайшие недели AltspaceVR обяжет использовать учетную запись Microsoft для успешной авторизации в метавселенной, а пользователям младше 13 лет можно будет ограничивать доступ к виртуальной реальности.

"Все должны ощущать себя в безопасности с приложениями вроде AltspaceVR, которые сделают метавселенную реальностью. Мы обязаны установить ограждения и ждём возможности рассказать больше по ходу этого путешествия с вами", - заявил эксперт Microsoft в области технологий смешанной реальности и искусственного интеллекта Алекс Кипман

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что компания Meta ввела функцию личного пространства в Horizon Worlds и Horizon Venues после жалобы на домогательства.

А тем временем репер Snoop Doogg заявил о желании перенести лейбл Death Row Records в метавселенную.

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Соединенные Штаты АмерикиВиртуальная реальность