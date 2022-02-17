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Слідом за Цукербергом. Microsoft посилила правила в метавсесвіті

Автор: Сергій Пишкін

AltspaceVR вирішила посилити правила поведінки у віртуальній реальності. Це необхідно нібито для безпеки користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу AltspaceVR.

AltspaceVR видалила з віртуальної реальності соціальні центри "Новини" і "Біля багаття".

Більш того, межі особистого простору також стали автоматично включені для аватарів, а користувачів, які приєдналися до подій буде автоматично заглушати.

У найближчі тижні AltspaceVR зобов'яже використовувати обліковий запис Microsoft для успішної авторизації в метавсесвіті, а користувачам молодше 13 років можна буде обмежувати доступ до віртуальної реальності.

"Всі повинні відчувати себе в безпеці з додатками на зразок AltspaceVR, які зроблять метавсесвіт реальністю. Ми зобов'язані встановити огорожі й чекаємо можливості розповісти більше по ходу цієї подорожі з вами", - заявив експерт Microsoft в області технологій змішаної реальності та штучного інтелекту Алекс Кіпман

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що компанія Meta ввела функцію особистого простору в Horizon Worlds і Horizon Venues після скарги на домагання.

А тим часом репер Snoop Doogg заявив про бажання перенести лейбл Death Row Records в метавсесвіт.

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