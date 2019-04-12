Следком России потребовал арестовать Гриценко

Бывшего кандидата на пост президента Украины и экс-министра обороны Анатолия Гриценко требуют заочно арестовать в Российской Федерации. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, передают российские СМИ.

Сообщается, что в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в суде сообщили, что его якобы объявили в международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что в России Гриценко обвинили в призывах к терактам. В июле 2017 года в эфире "112 Украина" он заявлял, что если ситуация со взрывами авто в Киеве "на самом деле война, а не игрища для президента, то на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны по два взорваться в Таганроге или Москве".

Отметим, ранее двое российских правоохранителей попросили политическое убежище в Украине. По их словам, они стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались предотвратить продажу наркотиков. В отношении них на территории РФ сфабриковано и расследуется заказное уголовное дело.