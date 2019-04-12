Слідчком Росії вимагає заарештувати Гриценка

Колишнього кандидата на пост президента України і екс-міністра оборони Анатолія Гриценка вимагають заочно заарештувати в Російській Федерації. Про це заявила прес-секретар Басманного суду Москви Юнона Царьова, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що до суду надійшло клопотання слідчих органів про обрання щодо Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Крім того, у суді повідомили, що його нібито оголосили в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії Гриценка звинуватили в закликах до терактів. У липні 2017 року в ефірі "112 Україна" він заявляв, що якщо ситуація з вибухами авто в Києві "насправді війна, а не ігрища для президента, то на кожен підірваний автомобіль у Київі або Маріуполі повинні по два вибухнути в Таганрозі або Москві".

Зазначимо, раніше двоє російських правоохоронців попросили політичний притулок в Україні. За їх словами, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагалися запобігти продажам наркотиків. Відносно них на території РФ сфабрикована і розслідується замовна кримінальна справа.