Следком РФ открыл шесть новых дел против украинских военных

Следственный комитет России открыл уголовные дела против 6 украинских военных за якобы жестокое обращение с гражданским населением на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

Шесть уголовных дел открыты по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Российские следователи заявляют, что с 19 по 30 сентября 2019 года украинские военнослужащие якобы обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в нескольких поселках так называемой "Донецкой народной республики", в результате чего пострадали пять человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, в июле 2109 года Следком РФ также открыл дела против украинских военных якобы за обстрел четырех гражданских лиц. Тогда заявлялось, что военные обстреляли российских пропагандистов телеканала "Звезда".

По аналогичной статье Уголовного кодекса и с похожим содержанием Следком РФ открыл два дела против украинских военных в октябре прошлого года. Были изменены названия населенных пунктов и количество пострадавших.