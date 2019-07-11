Следком РФ открыл очередные дела против украинских военных

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту "обстрела" на Донбассе украинскими военными гражданской инфраструктуры, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на следственный комитет РФ.

Сообщается, что седьмого июля 2019 года в районе подконтрольного боевиками поселка Коминтерново якобы произошел обстрел российских пропагандистов телеканала “Звезда”. В Следкоме РФ заявляют, что в результате “обстрела” украинскими военными, ранения получили четыре не участвующих в вооруженном конфликте человека.

“Работа Следственного комитета по документированию каждого факта преступного поведения украинских военнослужащих в отношении гражданского населения, не участвующего в конфликте, и сбору доказательственной базы будет продолжена”, - говорится в сообщении.

Отметим, ранее автоколонна главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко попала под обстрел на Донбассе. В районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Рядом с грузовым автомобилем и находилась автоколонна Кириленко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал усилить активность ВСУ после обстрела в Гранитном. Президент поручил ВСУ обнаружить и обезвредить диверсионные группы противника в зоне проведения операции Объединенных сил, а также жестко реагировать на провокации против гражданских и военных.