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Следком РФ изучает сообщения росСМИ о британском спецназе в Украине

Фото: бойцы Специальных воздушных сил Великобритании SAS (indiatimes.com)
Автор: Владимир Костырин

Следственный комитет РФ стал изучать сообщения росСМИ о якобы отправке в Украину экспертов по диверсиям из британской Специальной авиадесантной службы. В министерстве обороны Великобритании такую информацию не подтвердили и не стали комментировать действия своего спецназа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о британском воздушном спецназе Special Air Service - это элитные вооруженные силы, обученные проведению специальных операций, наблюдению и борьбе с терроризмом.

Накануне российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в службе безопасности РФ сообщило, что около 20 бойцов SAS были отправлены в Украину во Львовскую область.

После этого в Следкоме РФ заявили, что будут следить за сообщением о том, что британский спецназ был направлен "для оказания помощи украинским спецслужбам в организации диверсий на территории Украины".

Представитель британского министерства обороны, в свою очередь, не стал подтверждать отправку в Украину военных из SAS.

"Мы не комментируем спецназ", - лаконично отметил спикер Минобороны Британии.

Между тем неясно, какие шаги российское ведомство планирует предпринять, если "выявит" любую причастность SAS к Украине.

Напомним, Великобритания ранее заявила, что в 2022 году направила в Украину военных инструкторов для обучения местных сил применению противотанкового оружия, но 17 февраля - за неделю до полномасштабного вторжения РФ - британское правительство заявило о выводе всех военных, кроме тех, которые необходимы для защиты своего посольства.

Ранее мы писали, что в марте в Национальной гвардии штата Теннесси (США) опровергли фейк росСМИ о гибели американских военных в Украине.

Напомним также, перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о приемах России при агрессии против других государства постоянно придумывает ложь.

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