Следим за ситуацией: посол Израиля прокомментировал вероятность вторжения РФ в Украину

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский прокомментировал вероятность вторжения российских войск в Украину. По его словам, посольство пристально следит за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бродского для NEWSru.co.il .

Бродский не стал делать прогнозы, касательно того, вторгнется ли Россия в Украину.

"Я воздержусь от прогнозов – дело неблагодарное", - отметил посол.

Однако он подчеркнул, что в посольстве пристально следят за ситуацией и надеются на решение конфликта путем переговоров.

"Могу сказать, что мы пристально следим за ситуацией... При этом мы надеемся, что нынешняя напряженная ситуация разрешится мирным путем, без серьезных последствий. Это наша последовательная позиция – мы призываем решать проблемы востока Украины путем переговоров", - отметил посол.

Он также отметил, что посольство Израиля готово обеспечить безопасность дипломатов и простых граждан Израиля, которые находятся в Украине.

"Мы сделаем все, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность как дипломатов, так и других израильских граждан, которые находятся на территории Украины", - сказал Бродский.