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Стежимо за ситуацією: посол Ізраїлю прокоментував ймовірність вторгнення РФ в Україну

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 08:09
Стежимо за ситуацією: посол Ізраїлю прокоментував ймовірність вторгнення РФ в Україну Фото: Міхаель Бродський, посол Ізраїлю в Україні (embassies.gov.il)
Автор: Наталья Скороход

Посол Ізраїль в Україні Міхаель Бродський прокоментував ймовірність вторгнення російських військ в Україну. За його словами, посольство пильно стежить за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бродського для NEWSru.co.il.

Бродський не став робити прогнози, щодо того, чи вторгнеться Росія в Україну.

"Я утримаюся від прогнозів - справа невдячна", - зазначив посол.

Однак він підкреслив, що в посольстві пильно стежать за ситуацією і сподіваються на вирішення конфлікту шляхом переговорів.

"Можу сказати, що ми пильно стежимо за ситуацією... При цьому ми сподіваємося, що нинішня напружена ситуація вирішиться мирним шляхом, без серйозних наслідків. Це наша послідовна позиція - ми закликаємо вирішувати проблеми сходу України шляхом переговорів", - зазначив посол.

Він також зазначив, що посольство Ізраїлю готове забезпечити безпеку дипломатів і простих громадян Ізраїлю, які знаходяться в Україні.

"Ми зробимо все, щоб у разі необхідності забезпечити безпеку як дипломатів, так і інших ізраїльських громадян, які знаходяться на території України", - сказав Бродський.

Нагадаємо, що США активно підтримують Україну, намагаючись запобігти вторгненню Росії. Держсекретар США обговорив ситуацію з "Бухарестською дев'яткою".

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