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Під Слов'янськом сильно пошкоджений автомобільний міст, - CNN

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 22:57
Під Слов'янськом сильно пошкоджений автомобільний міст, - CNN Фото: обстріли на Донбасі (tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

Неподалік від Слов'янська Донецької області артилерійський снаряд приземлився поблизу або на мосту, що перетинає річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Зображення CNN показують, що важливий автомобільний міст, що з’єднує місто Слов’янськ з населеними пунктами далі на Схід, сильно пошкоджено. Схоже, що принаймні один артилерійський снаряд приземлився поблизу або на мосту, який перетинає річку Сіверський Донець.

Міст є важливою сполучною ланкою між Слов’янськом та містом Лиман на Схід, яке вже кілька днів перебуває під потужним обстрілом російської артилерії.

Раніше ми повідомляли, українські війська завдали удару по залізничному мосту Лиман – Райгородок через річку Сіверський Донець, що веде до Слов'янська.

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