Под Славянском пиротехники уничтожили 221 боеприпас времен Второй мировой войны

Боеприпасы были найдены 31 августа

Под Славянском Донецкой области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили, изъяли и уничтожили 221 боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, боеприпасы были найдены 31 августа селе Богородичное Славянского района.

"В Донецкой области продолжают находить не только современные боеприпасы, но и опасные остатки прошлых войн. Так, 31 августа в с. Богородичное Славянского района пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области изъяли и уничтожили 221 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны", - сказано в сообщении.

Фото: боеприпасы

В частности, было уничтожено 58 минометных мин калибром 58 мм, 11 минометных мин калибра 82 мм, 1 минометную мину калибром 120 мм, 59 артиллерийских снаряда калибром 45 мм, 1 артиллерийский снаряд калибром 105 мм, 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 3 артиллерийских снаряда калибром 37 мм.

Кроме того, ГСЧС уничтожила 4 гранаты М 39, 19 гранат Ф-1, 9 гранат РГ-42, 11 гранат РГД-33, 26 гранат РПГ-42, 2 ружейные гранаты, 2 противотанковые мины ЯМ-5 и 11 других взрывоопасных предметов.

"Специалисты Службы спасения обращаются к гражданам! При обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об опасной находке по телефону "101", - призывают граждан спасатели.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, на Донбассе военные саперы уничтожили 50 запрещенных мин, завезенных из России.

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 40 тысяч боеприпасов.