Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 40 тыс. боеприпасов

В частности, пиротехники обнаружили 581 авиационную бомбу

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 40 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, пиротехники ГСЧС проводят работы по разминированию и обследования территории ежедневно. В ходе проверок пиротехники изымают как устаревшие боеприпасы, так и современные.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 40 470 взрывоопасных предметов, в том числе 581 авиационную бомбу", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие три дня пиротехники совершили 91 выезд, где обнаружили 814 боеприпасов, в том числе 9 авиабомб.

Напомним, ранее сообщалось, что с июля 2014 года пиротехники обезвредили более 155 тыс. боеприпасов.