Під Слов’янськом піротехніки знищили 221 боєприпас часів Другої світової війни

Боєприпаси були знайдені 31 серпня

Під Слов’янськом Донецької області піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили, вилучили та знищили 221 боєприпас часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, боєприпаси були знайдені 31 серпня селі Богородичне Слов’янського району.

"На Донеччині продовжують знаходити не лише сучасні боєприпаси, але і небезпечні залишки минулих війн. Так, 31 серпня у с. Богородичне Слов’янського району піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області вилучили та знищили 221 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни", - сказано у повідомленні.

Фото: боєприпаси

Зокрема, було знищено 58 мінометних мін калібром 58 мм, 11 мінометних мін калібром 82 мм, 1 мінометну міну калібром 120 мм, 59 артилерійських снаряди калібром 45 мм, 1 артилерійський снаряд калібром 105 мм, 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 3 артилерійських снаряди калібром 37 мм.

Крім того, ДСНС знищила 4 гранати М 39, 19 гранат Ф-1, 9 гранат РГ-42, 11 гранат РГД-33, 26 гранат РПГ-42, 2 ружейні гранати, 2 протитанкові міни ЯМ-5 та 11 інших вибухонебезпечних предметів.

"Фахівці Служби порятунку звертаються до громадян! При виявленні підозрілих предметів потрібно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити про небезпечну знахідку за телефоном "101", - закликають громадян рятувальники.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, на Донбасі військові сапери знищили 50 заборонених мін, завезених з Росії.

Піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 40 тисяч боєприпасів.