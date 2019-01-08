В Славянске задержали восьмерых пособников боевиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержаны, в частности, добровольно рыли окопы и дежурили на блокпостах

В течение прошлой недели полицейские задержали в Славянске (Донецкая область) и на территории района восьмерых пособников боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полиции Донецкой области.

Как отмечается, большинство из задержанный несли службу на незаконных пропускных пунктах и выполняли различные подсобные работы. При этом, как правило, - за продукты и сигареты, денег им не платили.

Задержанные - жители Славянска и Славянского района в возрасте от 20 до 53 лет. Вместе с другими жителями своих населенных пунктов они добровольно рыли окопы для боевиков, дежурили на блокпостах и обустраивали быт оккупантов.

Несмотря на то, что с момента преступления прошло более 4 лет, правоохранители собрали доказательства их противоправной деятельности. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Всего только в Славянске в 2018 году было задержано почти 100 боевиков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника УПЦ МП, который помогал боевикам.

Напомним, жительницу Хмельницкого, уроженку России, которая передавала информацию российскому боевику и готовила теракт, приговорили к шести годам тюремного заключения.