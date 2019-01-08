У Слов'янську затримали вісьмох пособників бойовиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затримані, зокрема, добровільно рили окопи та чергували на блокпостах

Протягом минулого тижня поліцейські затримали у Слов'янську (Донецька область) та на території району вісьмох пособників бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Донецької області.

Як зазначається, більшість із затримани несли службу на незаконних пропускних пунктах та виконували різні підсобні роботи. При цьому, як правило, - за продукти та цигарки, грошей їм не платили.

Затримані - жителі Слов'янська та Слов’янського району віком від 20 до 53 років. Разом з іншими жителями своїх населених пунктів вони добровільно рили окопи для бойовиків, чергували на блокпостах та облаштовували побут окупантів.

Незважаючи на те, що з моменту злочину минуло понад 4 роки, правоохоронці зібрали докази їх протиправної діяльності. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Всього тільки в Слов'янську в 2018 році було затримано майже 100 бойовиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив до шести років позбавлення волі священника УПЦ МП, який допомагав бойовикам.

Нагадаємо, жительку Хмельницького, уродженку Росії, яка передавала інформацію російському бойовику і готувала теракт, засудили до шести років ув'язнення.