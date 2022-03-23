В Славянске задержали мужчин, информировавших оккупантов о передвижении техники ВСУ

В Славянске Донецкой области двое местных жителей снимали передвижение украинской военной техники. Эти данные они передавали российским оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Задержали информаторов во вторник, 22 марта, оперативники Управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с бойцами КОРДа.
Правоохранители выяснили, что мужчины 1951 и 1981 годов рождения снимали на телефоны движение украинской военной техники. Эти материалы они выкладывали в соцсетях и российских пабликах.
Напомним, в Киеве задержали российского информатора. Злоумышленник назывался монахом одного из храмов.
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